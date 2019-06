VIDEO. Britse onderminister excuseert zich nadat hij demonstrant hardhandig bij de nek grijpt TT

21 juni 2019

11u17

Bron: Reuters, The Guardian 1 Mark Field, een Britse onderminister bij Buitenlandse Zaken, heeft zich verontschuldigd nadat er ophef was ontstaan over videobeelden waarop te zien is hoe hij een vrouwelijke demonstrant op een diner hardhandig aanpakt. Field zegt dat hij zijn lot in handen van de regering legt.

Verschillende Greenpeace-activisten verhinderden minister van Financiën Philip Hammond gisterenavond tijdens een statig banket in Londen het spreken en vroegen met luidsprekers aandacht voor het klimaatvraagstuk. Een van de vrouwen passeert op een bepaald moment de tafel waar Field zit, die beslist het er niet bij te laten. Hij veert recht, grijpt haar bij de keel en drukt haar hardhandig tegen een stenen zuil. Field houdt de vrouw in een greep en dwingt haar de zaal te verlaten. TV-zender ITV kon het hele gebeuren filmen.

“We zijn geschokt om te zien hoe een verkozene des volks en een staatssecretaris geweld heeft gepleegd op een van onze leden die zich vreedzaam gedroeg”, zegt Greenpeace in een persmededeling. Volgens de organisatie wilde de activiste niets anders dan de klimaatwijziging en de vereiste economische beleidshervormingen ter sprake brengen.

Volgens Field wilde hij de aanwezigen in de zaal enkel beschermen omdat hij dacht dat de vrouw een wapen zou kunnen hebben. Toch excuseerde hij zich achteraf. “Ik heb enorme spijt van wat er gebeurd is en excuseer mij oprecht tegen de vrouw. In de chaos die ontstaan was, voelden vele mensen zich bedreigd, en toen ik iemand in mijn richting zag komen, heb ik instinctief gereageerd”, zei hij aan ITV. “Er was geen security in de buurt en ik was bang. Eventjes dacht ik dat ze gewapend was. Ik heb de indringster dan inderdaad ferm aangepakt om haar zo snel mogelijk buiten te krijgen.”

“In het licht van de ophef rond het incident leg ik mijn lot in handen van het kabinet om te onderzoeken of ik een inbreuk heb begaan op de ministeriële gedragscode, en ik zal uiteraard ten volle meewerken aan het onderzoek”, aldus Field nog. Conservatief partijvoorzitter Brandon Lewis bevestigt dat er een intern onderzoek komt. “Het is erg moeilijk niet stomverbaasd te zijn over wat hier is gebeurd.”

Ook de politie van Londen zegt enkele klachten van andere aanwezigen gekregen te hebben en de zaak te onderzoeken.

Oppositiepartij Labour vraagt dat Field meteen wordt geschorst en zelfs ontslagen.

This is horrific. Conservative Foreign Office Minister Mark Field violently grabs a woman as she protests about climate change at the bankers’ banquet.



This appears to be assault. He must be immediately suspended or sacked. Due to Violence against women.https://t.co/fjy6HZXyyG https://t.co/mM8hJ47ult (((Dawn Butler MP)))(@ DawnButlerBrent) link