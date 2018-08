VIDEO. Britse brandweer filmt vuurtornado bij brand in Leicestershire ADN

08 augustus 2018

12u15

Bron: Leicestershire Fire and Rescue Service 0 De brandweer van Leicestershire heeft beelden vrijgegeven van een vuurtornado. Het ongewone verschijnsel gebeurde toen de brandweer een brand van kunststofpaletten aan het bedwingen was.

Het wervelende effect van vuurtornado’s ontstaat doordat de hitte van het vuur de luchtlaag aan de grond verhit en snel doet opstijgen, terwijl er aan de basis van de luchtkolom koelere lucht uit de omgeving wordt aangezogen.



Het fenomeen kan zich in principe overal voordoen waar het heet is en er brand ontstaat, maar is eerder zeldzaam. Recent kwamen er echter nog vuurtornado’s in het nieuws: ook bij de bosbranden in Californië ontstonden ze. Daar zit de aanhoudende hitte en droogte voor iets tussen.

