VIDEO. Brexit: wat staat er vandaag te gebeuren? VTM Nieuws-journaliste Romina Van Camp geeft update vanuit Londen SDA

29 januari 2019

Bron: VTM Nieuws

Het Britse Lagerhuis verwacht na nieuwe debatten over de brexit vandaag te stemmen over voorstellen over hoe het nu verder moet, en vooral over hoe een no-dealbrexit kan worden voorkomen. De brexitdeal van premier Theresa May met de EU werd twee weken geleden door het Lagerhuis met overweldigende meerderheid weggestemd. Premier Theresa May kondigde aan dat ze zich achter een voorstel zal scharen dat haar terug naar Brussel stuurt voor nieuwe onderhandelingen.

Positief puntje aan de nieuwe debatten, deze schreeuwende voorzitter kan weer lustig orde proberen te houden in het Lagerhuis. Order!