VIDEO: Braziliaanse politie sluit cocaïnefabriek met machines die 150.000 zakjes coke per dag produceren ADN

13u20 0 Polícia Civil do Estado de São Paulo De Braziliaanse politie heeft maandag in Sao Paulo een grootschalige cocaïneoperatie opgerold. In een langs buiten doodnormaal huis stootten agenten binnen op een ware cokefabriek waar drie machines aan de lopende band zakjes met het witte poeder vulden, volgens eenzelfde methode die wordt gebruikt in de voedselindustrie. Eén machine kan zo'n 150.000 zakjes cocaïne per dag produceren. De politie deelde beelden van een machine in actie.







Het huis was voorzien van geluidsisolatie zodat buren niets in de gaten zouden krijgen. Maar na een maandenlang onderzoek kreeg de Braziliaanse politie de drugsfabriek in de Jardim Avelino-buurt toch in het vizier. Eergisteren vielen ze binnen. Bij de raid werden vier mensen gearresteerd. De machines en de aanwezige cocaïne werden in beslag genomen.

