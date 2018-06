VIDEO: Brandweerman vangt op spectaculaire wijze man op die uit raam flatgebouw springt Koen Van De Sype

01 juni 2018

14u40

Bron: Facebook 0 De brandweer van Letland heeft op Facebook een video gedeeld van een spectaculaire reddingsactie. De manschappen waren afgelopen weekend opgeroepen omdat iemand uit een raam op de vierde verdieping van een gebouw dreigde te springen. Omdat ze vreesden dat de man zijn plan ten uitvoer zou brengen als ze de flat binnen zouden dringen, bedachten ze iets heel anders.

“Dankzij een hulpvaardige buur kon de brandweer binnen in het appartement net onder dat van de man die dreigde te springen. Daar maakten ze zich klaar om hem op te vangen mocht hij doorzetten. Een brandweerman ging klaarstaan aan het raam en werd gezekerd door een collega, zodat hij bij zijn reddingspoging zelf ook niet naar buiten zou vallen”, klinkt het op Facebook.

Hulp

Intussen liet een ander team zich met klimmateriaal zakken vanop het dak. Toen de wanhopige man dat doorkreeg, sprong hij. Maar dat was buiten het team een verdieping lager gerekend. Op beelden van de reddingsactie is te zien hoe de brandweerman aan het raam naar de springer grabbelt en hem even later met de hulp van zijn collega’s naar binnen trekt.

“Proficiat aan deze brandweermannen voor wat ze gedaan hebben en voor hun talent om buiten de bekende procedures te denken. Ze hebben er een mensenleven mee gered”, aldus Oskars Āboliņš, de baas van de Nationale Brandweer- en Reddingsdienst van Letland.

Moed

De redding ontging ook de plaatselijke minister van Binnenlandse Zaken Rihards Kozlovskis niet. “De taak van reddingswerkers is erg bijzonder: ze vereist moed, professionalisme en het vermogen om snel en resoluut te handelen in moeilijke en vaak niet normale situaties. Ik ben trots op deze twee brandweermannen die het leven van een man gered hebben”, klinkt het op Facebook. De twee zullen ook door het ministerie onderscheiden worden.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis telefoonnummer van de Zelfmoordlijn 1813. Je kan de dienst ook online bereiken via www.zelfmoord1813.be