VIDEO. Brandweer redt 16 mensen uit attractie in SeaWorld Redactie

19 februari 2019

09u39

Bron: AP 0

De lokale brandweer van San Diego heeft gisteren 16 mensen gered uit een attractie in dierenpark SeaWorld. De oorzaak van de problemen was vermoedelijk de hevige wind. Vanuit de attractie Bayside Skyride hebben bezoekers een overzicht over het park en een uitzicht op de baai. Iedereen is veilig en wel naar beneden gehaald.