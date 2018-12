VIDEO. Bram verloor zijn oog door vuurwerkpijl op oudejaarsnacht SDA

Vorig jaar stak de Nederlander Bram samen met zijn familie vuurwerk aan in de tuin. Een jaarlijkse traditie die tot dan zonder problemen verliep. Die nacht liep het echter fout en kreeg Bram een vuurwerkpijl vol in zijn gezicht. Door zijn verwondingen is hij een oog verloren.