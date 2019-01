VIDEO. Bommenwerper crasht in Rusland

27 januari 2019

In het noordwesten van Rusland is een Toepolev-bommenwerper gecrasht toen die wou landen tijdens een zware sneeuwstorm. Bij de landing breekt het toestel in stukken en vliegt het in brand. Drie van de vier bemanningsleden kwamen om bij de crash, het vierde bemanningslid ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.