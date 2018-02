VIDEO: Bodycam toont hoe agent op gevaar van eigen leven ijskoude rivier inspringt om man te redden Koen Van De Sype

20 februari 2018

11u39

Bron: Greater Manchester Police, BBC 1 “Ik kan niet goed zwemmen. Maar toen ik die man zag verdrinken, besefte ik dat ik hem achterna móést springen.” Dat zegt de Britse agent in opleiding Mohammed Nadeem. Hij was zaterdagmiddag van dienst toen er in Bury bij Manchester een man in het water terechtkwam. De politie deelde nu de beelden van zijn bodycam.

Het incident gebeurde even voor 14 uur. De politie had een oproep gekregen dat er aan de Hardys Gate Bridge over de Irwellrivier iemand in het water wilde springen. De politie kwam ter plaatse en probeerde met de man te praten, maar die viel even later toch in de rivier en raakte in nood. (lees hieronder verder)

Het was agent in opleiding Mohammed Nadeem die als eerste handelde. Hij sprong meteen in het water 2,5 meter lager en zwom naar de man toe. Hij kon hem vastgrijpen en naar de kant trekken, maar het duurde volgens de openbare omroep BBC nog 25 minuten eer hij uit het water was. De mannen kregen de eerste zorgen van ambulanciers en werden naar het ziekenhuis gevoerd.

“Ik dacht niet na over hoe diep of hoe koud het water kon zijn”, vertelt Nadeem aan de BBC. “Ik deed zelfs mijn uitrusting niet uit. Ik ben geen goede zwemmer en met al die spullen was het wel extra moeilijk. Maar op de een of de andere manier raakte ik bij hem. We konden de kant bereiken en daar wachtten we op hulp. Het was gevaarlijk, maar ik móést er gewoon achteraan. Ik had het heel erg koud. Mijn benen beefden en ik kon niet echt meer praten. Het was echt ijskoud.”

Veiligheid

Commissaris Rick Jackson van de Great Manchester Police loofde zijn pupil. “De veiligheid van het publiek is onze eerste prioriteit en soms betekent het dat we hen moeten laten voorgaan op onze eigen veiligheid. Zonder aarzelen sprong agent Nadeem 2,5 meter omlaag in ijskoud, diep en snelstromend water. Het slachtoffer is nu veilig en hij krijgt de zorgen die hij nodig heeft.”

Nadeem kreeg zelfs al een bijnaam van zijn collega’s: The Hoff, naar de Amerikaanse acteur David Hasselhoff die de held speelde in Knight Rider. Op sociale media werd de man een held genoemd en alle lof toegezwaaid. Maar er klonken ook kritische stemmen. “Gelukkig is alles goed afgelopen, maar dit is precies wat je NIET moet doen als je iemand in het water ziet liggen. PC Mohammed Nadeem is ontegensprekelijk dapper, maar zijn daden waren toch ook een beetje dom.”

Very, very lucky that this all worked out as well as it did. This is exactly what you are NOT supposed to do if you see someone in the water (see @RNLI website!). PC Mohammed Nadeem is undoubtedly brave for what he did, but his actions in this video were also somewhat foolish. Izzy Fewster(@ izzyfewster) link