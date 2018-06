VIDEO: bodycam toont hoe agent hond neerschiet en 9-jarig meisje raakt Jolien Meremans

25 juni 2018

12u01

Bron: RT 0 De bodycam van een politieagent uit Wichita, de grootste stad van Kansas, heeft wel heel verontrustende beelden opgenomen. De beelden dateren van december 2017 en tonen hoe de agent een hond neerschiet en daarbij een 9-jarige meisje verwond. De luide schreeuw van het kind gaat door merg en been.

Nieuw verontrustend beeldmateriaal dat opgenomen werd door een bodycam verspreidt zich razendsnel op het internet. In de video is te zien hoe een agent een hond neerschiet, waarna een negenjarig meisje door de kogelfragmenten wordt geraakt. Volgens zijn advocaten kon de agent het ongeluk niet vermijden.

Zelfmoordpoging

Het incident vond plaats in december 2017. De politie moest toen uitrukken nadat Danielle Maples, de moeder van het meisje, 911 belde om te melden dat haar man een zelfmoordpoging had ondernomen.

Politieagent Dexter Betts ging het huis binnen, waar de vier kinderen van het echtpaar samen met hun hond in de woonkamer zaten. De beelden tonen hoe Betts de kamen binnenstap en zegt: "Er zit hier een hond," voordat de hond voor het scherm verschijnt en begint te blaffen.

Betts lost vervolgens twee schoten om de bulterriër te raken. Een van de twee kogels kaatste af op de vloer, waarna de splinters het 9-jarige meisje net boven haar oog raakten.

Ow!

“Ow! Ow! Ow, je doet mijn oog pijn! Ow! Ow! ", schreeuwt het meisje. Betts vertelt de kinderen dat ze de kamer moeten verlaten en dat ze over de politieradio moeten vertellen dat de “de hond ons binnen heeft aangevallen.”

Maples en haar man bevonden zich in de voortuin toen de schietpartij plaatsvond. Het gezin drong al maandenlang aan op de release van de video. De rechtszaak zal in augustus van start gaan. Volgens zijn advocaten is Betts niet schuldig voor het ongeval, omdat de hond hem aanviel.