VIDEO. Beroemde San Marcoplein in Venentië staat opnieuw onder water

JOLE

02 februari 2019

20u17

Bron: Enex 0

Het beroemde San Marcoplein in Venetië staat opnieuw onder water. Dat is niet abnormaal. In de periode tussen oktober en maart stijgt het waterniveau wel vaker. De inwoners weten dat intussen, de toeristen zijn minder voorbereid. Code oranje is van kracht in de stad.