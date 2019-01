VIDEO. Belgische schrijft erotisch gedicht over de brexit : “Hey Europa, laten we friends with benefits blijven” Redactie

19 januari 2019

09u52

Bron: The Independent 0

Elise Wouters verhuisde naar het Verenigd Koninkrijk toen ze 17 jaar was. Net als 3.5 miljoen andere Europeanen die er wonen kon ze niet mee stemmen met het referendum over de brexit. Ze diende een aanvraag in om te blijven wonen op de plek die al meer dan 10 jaar haar thuis is. Ze maakte de brexit dus van dichtbij mee en vond in de poëzie de ideale manier om de politieke situatie te beschrijven. Ze schreef er een dubbelzinnig gedicht over.