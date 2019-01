VIDEO. België wint medaille op prestigieuze kookwedstrijd Redactie

30 januari 2019

De Bocuse d’Or in Lyon is de meest prestigieuze kookwedstrijd ter wereld. Het wordt daarom ook wel het wereldkampioenschap koken genoemd. Het is twintig jaar geleden dat België nog eens een medaille haalde en dat is dit jaar ook niet gelukt. België werd achtste, terwijl ze eigenlijk hoopten op een vijfde plaats. “Ik had natuurlijk op meer gehoopt, maar ik ben wel tevreden met onze prestatie”, zegt de chef van het Belgische team Lode De Roover aan VTM NIEUWS.