VIDEO. "België is een prachtige stad" en nog 4 andere versprekingen van Trump Daimy Van den Eede

07 maart 2019

15u47

Bron: AP, Ryan Williams, Washington Post, The Guardian 0

Vandaag noemde de Amerikaanse president Donald Trump de CEO van electronicagigant Apple “Tim Apple” in plaats van Tim Cook. Dat was echter niet de eerste verspreking van Trump. Zo noemde hij ons land eens “een prachtige stad” en had hij het al over het onbestaande land “Nambia”.

