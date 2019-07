VIDEO. Beer probeert huis tevergeefs via deur binnen te dringen, maar dan merkt hij open raam op: “Help!” Karen Van Eyken

14 juli 2019

13u16

Bron: Metro, LADbible, RTL Nieuws 10 Niemand krijgt graag bezoek van een ongenode gast, maar een vrouw in de Amerikaanse staat Nevada stond plots oog in oog met een enorme harige kolos. Een bruine beer probeerde de (vakantie)woning nabij Lake Tahoe binnen te dringen. Eerst nog onsuccesvol via de deur. Maar dan merkte het dier een open raam op. De video spreekt boekdelen.

De Amerikaanse toeriste begon binnen te filmen toen de beer kwam aangewandeld en recht naar de deur ging. De niet bij naam genoemde vrouw schreeuwde herhaaldelijk om hulp van haar (onzichtbare) vriendin Angela.

De kolos begon te snuffelen aan de glazen deur die de vrouw met alle macht probeerde dicht te houden. “O god Angela, help me, Angela help me”, riep ze de hele tijd.

De beer hield het daarop bekeken bij de deur om wat later op te duiken bij een openstaand raam. De opening was net voldoende voor de beer om er zijn hoofd door te steken. Hij trok aan de houten lamellen en probeerde zich uit alle macht naar binnen te werken. “Angela, Angela, Angela”, klonk het nog wanhopig.

Op het moment dat de beer ook zijn poten naar binnen stak, was het alles hens aan dek en zette ook de filmende vrouw het op een lopen. Het beeld wordt zwart.

Uiteindelijk bracht de arm der wet verlossing. Iemand had duidelijk de politie verwittigd. Een agent kon de beer verjagen.

Op sociale media wordt hard gespeculeerd over wie die Angela nu eigenlijk is - de vrouw die haar vriendin schijnbaar in de steek liet.

Angela heeft ondertussen gereageerd. “Ik stond direct achter mijn vriendin om de massief houten deur tegen te houden om ons hachje te redden”, schreef ze op Instagram.

Beide dames kunnen met een bijzonder verhaal huiswaarts keren. En of het een avontuurlijke vakantie was!