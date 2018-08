VIDEO. Beenhouwer slaat met bloederig vlees in gezicht van veganisten HR

08 augustus 2018

11u52

Bron: Daily Mail, Facebook 21 Een beenhouwer heeft op een markt in het Engelse Leeds een aantal veganisten met bloederig vlees op de oren geslagen. Letterlijk. Het incident werd gefilmd en wordt onderzocht door de politie.

De beelden werden gemaakt door Ginette Lindstrom, zelf ook een veganiste, die deelnam aan een protestactie om misbruik in de vleesindustrie aan te klagen. De veganisten waren op 28 juli naar de grote, overdekte Leeds Kirkgate Market getrokken om er naar eigen zeggen een stille protestactie voeren. "Maar toen de slagers ons zagen aankomen, liep het fout. Ze riepen van 'Ga weg!' en 'F*ck off'. Een van de slagers begon uitdagend met een bloederige lap vlees te zwaaien. Hij mepte ermee naar ons gezicht. Andere deelnemers aan de protestactie kergen het vlees tegen hun mond geduwd. Er hing zelfs bloed in hun gezicht."

Gemengde reacties

Even na het incident kwamen beveiligingsagenten ter plaatse en werd aan de protesterende veganisten gevraagd om de markt te verlaten. Ginette Lindstrom plaatste de beelden nadien online. "De reacties zijn gemengd", zegt ze aan Daily Mail. "We hebben veel bedreigingen ontvangen, maar ook veel positieve steun."