VIDEO. Beelden tonen hoe gigantische moddergolf mijnstadje verzwelgt na dambreuk

01 februari 2019

21u14

Bron: Belga, BBC, Reuters 0 Er zijn beelden opgedoken van de dramatische dambreuk in het zuiden van Brazilië die al aan 110 mensen het leven kostte. Daarop is te zien hoe een gigantische golf van modder en puin delen van het stadje Brumadinho vlakbij een ijzermijn genadeloos verzwelgt.

Het was televisienetwerk Reide Bandeirantes die de hand kon leggen op de beelden. Ze tonen de nietsontziende verwoesting die de dambreuk exact een week geleden aanrichtte.

400 voetbalvelden

In totaal werd een gebied van 400 voetbalvelden overspoeld door 12 miljoen kubieke meter modder. Van de 110 dodelijke slachtoffers zijn er intussen 71 geïdentificeerd. 238 mensen zijn nog altijd vermist. De zoektocht is lastig omdat velen werden meegesleurd door de smurrie.





De ijzermijn is eigendom van Vale, de grootste producent van ijzererts en nikkel ter wereld. Het is al de tweede keer in drie jaar tijd dat er een gelijkaardig incident is bij het bedrijf.





Er is momenteel een onderzoek aan de gang naar de feiten. Vijf verdachten zijn al opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie zijn drie van hen leidinggevende figuren van Vale. Zij waren onder meer verantwoordelijk voor de vergunningen rond de impact van de activiteiten van het bedrijf op de omgeving.

Het persbureau Reuters meldt op gezag van een bron bij de plaatselijke overheid dat alle bewijs er momenteel op wijst dat de dambreuk het gevolg was van zogenaamde ‘liquefactie’, een verschijnsel waarbij een vast materiaal zoals zand opeens aan kracht verliest en vloeibaar wordt. De mijn zou gemaakt zijn met mijnafval of een mix van zand en kleiachtige modder. Volgens Vale wezen de instrumenten die de druk op de dam in kaart brachten, echter niet op problemen.

Giftigheid

De Verenigde Naties vragen dat er ook een onderzoek zou komen naar de giftigheid van de modder en ze sporen de Braziliaanse overheid aan om voorzorgsmaatregelen te nemen.

