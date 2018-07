VIDEO. Beelden na 3 jaar oorlog: hongersnood in Jemen is grootste ter wereld SDA

30 juli 2018

Na drie jaar oorlog staat Jemen op de rand van de afgrond. De hongersnood in het land is de grootste ter wereld. Bijna 18 miljoen mensen weten niet waar hun volgende maaltijd vandaan komt, en meer dan 8 miljoen leeft in extreme hongersnood.