VIDEO. Banksy slaat weer toe: dubbelzinnige kerstboodschap waardeert oude garage op AW

20 december 2018

11u01 6 Graffitikunstenaar Banksy sloeg nog maar eens toe: terwijl er ’s avonds helemaal niets te zien was, schitterde er ’s morgens plots een van zijn kunstwerken op een doodgewone oude garage in de Welshe stad Port Talbot. En zo werd een simpele garage maar even een populaire attractie voor kunstliefhebbers.

Banksy werkte met twee verschillende muren waardoor je zijn werk op twee verschillende manieren kan bekijken. En de ene manier is de andere niet. Zo zie je enerzijds een jongetje dat zijn armen spreidt en tong uitsteekt om zo sneeuwvlokjes op te vangen. Rondom het jongetje werd met een zwarte spuitbus gespoten, alsof het nacht is.



Maar als je om het hoekje loert, zie je een heel ander verhaal. De sneeuwvlokjes zijn eigenlijk afkomstig van een vuurkorf. Het gaat dus niet om sneeuwvlokjes, maar om assen.

Twee verhalen volgens Banksy

Wat later bevestigde de kunstenaar dat de muurschildering wel degelijk van zijn hand is. Dat doet hij in een filmpje op zijn officiële Instagramaccount. Met op de achtergrond verschillende rookpluimen en oude fabrieken, toont het filmpje toont niet enkel een kunstwerk maar ook het industriële verleden van Port Talbot. Daarom wordt het kunstwerk opgevat als een protest tegen de klimaatvervuiling en bijhorende impact op de jongere generatie.

Garage met perimeter

Ian Lewis is de trotse eigenaar van de oude garage. Hij ontdekte het werkje ’s morgens maar geloofde niet dat het om een kunstwerk van Banksy ging. Totdat hij een foto aan zijn zoon liet zien. Het nieuws ging al snel de ronde waarop verschillende mensen de graffiti kwamen bewonderen. De politie moest de garage zelfs afzetten met een perimeter opdat het werk niet beschadigd zou worden.

Enkele geïnteresseerden hebben alvast een bod gedaan om de garage, die plots in waarde steeg, te kopen. Het hoogste bod bedraagt voorlopig 25.000 pond of ongeveer 27.500 euro.

Pseudoniem Banksy

De naam Banksy is intussen wereldberoemd, maar niemand kan er een gezicht op plakken. De graffitikunstenaar verbaast mensen graag met zijn muurschilderingen, op de meest onverwachte plaatsen. Bovendien sloeg hij de wereld nog niet zo lang geleden met verstomming nadat een van zijn werken zichzelf versnipperde nadat het geveild werd.