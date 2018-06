VIDEO: Australische tv-crew op straat beroofd tijdens live-gesprek vanuit Londen TT

07 juni 2018

13u56

Bron: CNN, Channel 7 0 Een Australische journaliste en haar cameraman zijn gisterenavond in het centrum van Londen beroofd tijdens een gesprek dat op dat moment live werd uitgezonden. Kijkers hoorden hoe twee gemaskerde mannen met een wapen dreigden en de twee verplichtten hun camera af te geven.

De twee daders op de fiets benaderden de journaliste, Laurel Irving, en haar cameraman. Ze droegen allebei een bivakmuts en één van hen zei tegen cameraman Jimmy Cannon dat hij een wapen in zijn jaszak had zitten. Irving onderbreekt op dat moment haar gesprek, niet goed wetend wat er gebeurt en zegt tegen de journaliste in de studio in Australië dat er iets aan de hand is.

"Ze waren gemaskerd, dus ik wist wel dat er iets gaande was. Voor hij naar ons kwam, zag ik hem ook iets uit zijn broekzak halen en in zijn jaszak steken", getuigde Cannon achteraf. "Daarop zei hij me dat hij een wapen in zijn zak had en dat ik geen scène moest maken." Irving en Cannon werken voor het Australische Seven News, dat met CNN is verbonden. Irving is de vaste Europa-correspondent in Londen.

Dashcambeelden tonen ook hoe de twee naar de cameraman toefietsen. Die twijfelt geen moment en geeft zijn camera van meer dan 20.000 euro meteen af. Op de tv-beelden is te zien hoe de opname blijft lopen terwijl Cannon de camera van zijn statief haalt.

EXCLUSIVE: The moment @Sunriseon7 reporter @laurelirving7 and her crew were mugged and attacked in London. Laurel and the camera operator Jimmy join us to talk about the incident. #sun7 pic.twitter.com/typwaFkOBT Sunrise(@ sunriseon7) link

Aantal diefstallen in Londen stijgt

Irving zei later tegen haar collega's in Australië verbaasd te zijn dat de overval net op die plaats en op dat moment plaatsvond. "We stonden in een goede buurt, vol restaurants en bars, en het was helemaal niet zo laat. Duizenden auto's en bussen passeerden achter ons, en toch durfden ze dit."

Geen van de twee raakte gewond tijdens het incident. Irving bedankte iedereen die bezorgd was op Twitter. "Cannon was fantastisch", zei ze omdat haar cameraman zo kalm was gebleven.

"Maar de criminaliteitsgraad in Londen is echt ongelooflijk", tweette Irving nog. Londen wordt al maanden geteisterd door diefstallen door daders op de fiets of bromfiets. Vorige week nog raakte bekend dat acteur Benedict Cumberbatch een Deliveroo-koerier te hulp was geschoten terwijl die werd overvallen.

Statistieken van de Londen Metropolitan Police tonen aan dat het afgelopen jaar 47.587 mensen bestolen werden in de stad, een stijging van 25 procent tegenover het jaar ervoor.

Thanks everyone for the love. We’re all good. @7_Cannon was fantastic. The London crime rate though is crazy. https://t.co/K1SRDhndUu Laurel Irving(@ laurelirving7) link