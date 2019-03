VIDEO. Australische kardinaal George Pell (77) veroordeeld tot 6 jaar cel voor pedofilie Redactie

13 maart 2019

07u19

Bron: AP 0

De Australische kardinaal George Pell (77) is in Melbourne veroordeeld tot zes jaar cel wegens pedofilie. De voormalige hoge functionaris van het Vaticaan was eerder door de rechtbank op vijf aanklachten schuldig bevonden voor het misbruik van twee 13-jarige koorjongens eind jaren negentig