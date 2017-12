Video: Australisch parlementslid geeft het goede voorbeeld en vraagt vriend ten huwelijk tijdens zitting TK

07u08

In Australië heeft een parlementslid zijn partner ten huwelijk gevraagd t ijdens de debatten over de nieuwe wetgeving die het holebihuwelijk mogelijk moet maken. Die zat op dat moment op de tribune en antwoordde volmondig "ja".

Tim Wilson zetelt voor de Liberal Party in het lagerhuis. Tijdens de debatten over het holebihuwelijk vroeg hij zijn partner Ryan Bolger, die op dat moment in de bezoekerstribune zat, ten huwelijk. "Dit debat is de soundtrack van onze relatie geweest, ook al weten we allebei dat dit niet de reden is waarom we in de politiek zijn gestapt", luidde het. Bolgers antwoord - "ja" - werd met applaus onthaald, en ze kregen er een welgemeende proficiat van de voorzitter bovenop.

In Australië werden midden november de resultaten van een grootschalige volksbevraging via post bekendgemaakt. Daaruit bleek dat bijna twee derde (61,6 procent) van de Australiërs vóór het holebihuwelijk was. Meteen werd een wetsontwerp ingediend om het holebihuwelijk legaal te maken. Vorige week raakte de tekst al door de Senaat. Nu moet het lagerhuis zich erover uitspreken; een stemming wordt deze week nog verwacht.