VIDEO. Argentijnse voetballer Emiliano Sala begraven Daimy Van den Eede

16 februari 2019

19u45

Bron: AP 0 De Argentijnse voetballer Emiliano Sala is vandaag begraven. De uitvaart vond plaats in een turnzaal in Progeso, waar de verongelukte voetballer vroeger vaak speelde. Heel wat familieleden en vrienden kwamen Sala een laatste eer bewijzen, net als trainer Neil Warnock en directeur Ken Choo van zijn toekomstige voetbalploeg Cardiff City.

Sala was op 21 januari onderweg van Frankrijk naar Engeland, toen zijn vliegtuigje neerstortte in Het Kanaal. Zijn lichaam werd pas twee weken later teruggevonden.