VIDEO. Arbeider toont hart van goud als hij merkt dat oude man moet schrapen om maaltijd te betalen bij McDonald's

02 augustus 2018

17u02 0 Mensen met een hart van goud: ze bestaan. Dat heeft een Australische arbeider bewezen toen hij bij McDonald’s koffie aan het bestellen was en merkte dat de oude man naast hem moest schrapen om zijn maaltijd betaald te krijgen. Dave Love (42) aarzelde geen seconde en greep in. Zijn verloofde Melanie Langley (39) zag alles gebeuren en maakte er een filmpje van. Dat werd in 2 dagen tijd al meer dan 3 miljoen keer bekeken.

De man uit Bendigo – niet ver van Melbourne – had met zijn verloofde cake gegeten bij de fastfoodketen en was nog een cappuccino aan het bestelen om mee te nemen, toen hij de oude man naast zich opmerkte. “Toen hij moest betalen legde die een zak vol klein geld op de toonbank”, vertelt de arbeider aan radiostation omny.fm. “Mijn hart brak en ik zei hem dat hij zijn geld weer moest opbergen. Vervolgens vertelde ik de dame achter de kassa dat ik zou betalen.”

20 dollar

Alsof dat nog niet genoeg was, gaf hij de oude man nog 20 dollar “voor zijn volgende koffie”. “Stop het in je zak”, kan je hem horen zeggen op de beelden. De verbouwereerde oude man zegt daarop dat hij bedankt is. “U bent een heer, dankuwel.”





“Ik kan het me permitteren en hij deed me denken aan mijn overleden vader”, aldus Love. “Hij vertelde me dat zijn vrouw en dochter overleden zijn en dat hij in een vroeg stadium van dementie zit. Hij gaat naar McDonald’s om de tijd te doden en eens buiten te zijn. Hij zat aan zijn laatste 20 dollar. We moeten meer zorgen voor onze oude mensen.”

Wat de man niet wist, was dat zijn verloofde alles gezien had en filmde met haar smartphone. Op de beelden is te zien hoe Love naar haar toekomt en vraagt of ze toch niet aan het opnemen is. “Dat wilde ik niet”, zegt hij daarover. “Ik wil geen bekendheid. Als ik het had geweten, had ik haar onmiddellijk gezegd dat ze moest ophouden.”

Mooi gebaar

De oude man was aangedaan door het mooie gebaar. “Hij wilde het geld eerst niet aanvaarden, maar ik wilde er niet over discussiëren. Het was zo een lieve oude man”, aldus nog Love. (lees hieronder verder)

Hij hoopt dat de beelden iedereen tot nadenken stemmen en misschien zelfs inspireren. “Dit gaat niet om mij, maar om het helpen van mensen. Ik heb dit niet gedaan voor de aandacht, maar ben blij dat mensen erdoor beseffen hoeveel een klein beetje goedheid kan betekenen.”

De beelden kregen heel wat bewonderende reacties op Facebook, waar Langley ze deelde. Velen schrijven zelfs dat ze de tranen in hun ogen kregen van zoveel vriendelijkheid.