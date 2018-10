VIDEO. Arbeider plast op productielijn - vleesproducent moet 23 ton vlees vernietigen kv

18 oktober 2018

20u16

Bron: Business Insider, WAVY 0 Smithfield Foods, de grootste producent van varkensvlees ter wereld in Smithfield, Virginia, heeft meer dan 23.000 kilogram varkensvlees moeten vernietigen omdat een productiearbeider in de fabriek zijn behoefte had gedaan. Beelden van het wansmakelijke incident belandden in handen van de lokale nieuwszender WAVY.

Op de beelden is te zien hoe een arbeider zijn handschoenen uitdoet en tegen de machine leunt, schijnbaar plast en vervolgens de handschoenen weer aandoet en verder werkt. Een bezorgde medewerker van het bedrijf bezorgde de beelden aan de lokale nieuwszender.

In een verklaring heeft Smithfield toegegeven dat incident inderdaad plaatsvond. Als gevolg van de wansmakelijke daad van de arbeider werd de productielijn stilgelegd en werd de apparatuur meermaals ontsmet.



Daarnaast werd ook meer dan 23.000 kilogram vlees vernietigd, afkomstig van in totaal zo’n 350 varkens. Het bedrijf loopt daardoor zo’n 190.000 dollar aan inkomsten mis.



De betrokken werknemer werd voorlopig op non-actief gezet.



De fabriek heeft meer dan 2.500 werknemers in dienst en produceert spek worsten, varkensvlees en gerookt vlees, zo deelt het bedrijf mee op zijn website.