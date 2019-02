VIDEO. Appartementsgebouw van zeven verdiepingen ingestort in Istanbul: drie doden, onder wie 9-jarige jongen TT TTR

07 februari 2019

09u20

Bron: ANP, Belga 5 In Istanbul zijn gisteren bij de instorting van een acht verdiepingen tellend appartementsgebouw minstens drie mensen omgekomen, zo maakten de plaatselijke autoriteiten vanochtend bekend.

Reddingswerkers hebben ondertussen al twaalf mensen vanonder het puin gehaald. Ze zijn gewond naar een ziekenhuis overgebracht, zei gouverneur Ali Yerlikaya van Istanbul, aangehaald door het staatspersbureau Anadolu. Onder hen is ook een 9-jarige jongen. Een van de overlevers is nog in kritieke toestand.

Volgens Yerlikaya hebben de reddingswerkers afgelopen nacht nog een klein meisje ontdekt onder het puin. Het kind is bij bewustzijn en de hulpverleners konden met haar spreken.

De gouverneur verklaarde nog dat in het woonblok 43 bewoners waren geregistreerd. Hoeveel er op het ogenblik van de instorting thuis waren, is nog niet duidelijk. Volgens een bron aan Anadolu waren tussen de 27 en 30 mensen aanwezig.

Televisiebeelden tonen hoe tientallen hulpverleners over grote brokstukken klauterden. Het gebouw in het stadsdeel Kartal aan de Aziatische kant van de Turkse grootstad stortte gisteren in de namiddag door een nog niet achterhaalde oorzaak plotseling in.