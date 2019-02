VIDEO. Angela Merkel sluit profiel op Facebook af KVDS

01 februari 2019

15u12

Bron: Belga 0 De Duitse kanselier Angela Merkel zegt Facebook vaarwel. "Jullie weten dat ik nu geen voorzitter meer ben van de CDU. Daarom zal ik mijn Facebookpagina afsluiten", stelt ze in een videoboodschap aan haar meer dan 2,5 miljoen volgers.

Liefhebbers kunnen de werkzaamheden van de kanselier wel nog volgen op de Facebookpagina van de Duitse regering en op Instagram, zo zegt ze zelf in haar boodschap.





Meer dan 2,5 miljoen mensen hebben het profiel van Merkel 'geliket' op Facebook en nog iets meer mensen volgen haar. Naast een inkijk in haar werk kon er ook privé-informatie over de 64-jarige politica gevonden worden. Zo behoren Richard Wagner en de Beatles tot haar lievelingsmuzikanten en is het de droom van Merkel om met de trans-Siberische spoorlijn eens van Moskou naar Vladivostok te reizen.