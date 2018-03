VIDEO. Amerikaanse school bewapent leerlingen en leerkrachten met emmer vol keien LVA

24 maart 2018

11u12

Bron: AD.nl 0 Op een middelbare school in de Amerikaanse staat Pennsylvania worden klaslokalen bewapend met een emmer vol grote keien. Die dienen gebruikt te worden om te gooien naar gewapende indringers.

"We zijn heel de tijd op zoek naar nieuwe manieren om onze leerlingen te beschermen", zegt de directeur van de Blue Mountain school David Helsel. "Met stenen gooien is doeltreffender dan onder de schoolbank kruipen en wachten. We geven leerkrachten en leerlingen de mogelijkheid zich te verdedigen", aldus Helsel, die zelf met het idee op de proppen kwam.

"Het was mijn idee om keien uit de rivier te gebruiken. Ze passen perfect in je hand. Je kunt er hard mee gooien en ze zullen pijn veroorzaken, waardoor je de indringer kan afleiden", legt Helsel uit.

Een leerling van de school wijst erop dat "alles helpt" en dat "het beter is om met stenen te gooien dan met pennen of boeken."

Anderen vinden het idee dan weer absurd en gevaarlijk.