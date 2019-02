VIDEO. Amerikaanse reporter geeft unieke kijk achter de schermen bij de taliban Redactie

26 februari 2019

18u58 0 De taliban controleert opnieuw grote bevolkingsgebieden in Pakistan en Afghanistan. Ze zijn ervan overtuigd dat hun moment komt en zijn klaar voor de overwinning. CNN-reporter Clarissa Ward kreeg na maanden onderhandelen de toestemming om het gebied dat door de islamitische beweging in handen is te bezoeken.

Best opvallend dat de journaliste toegang kreeg omdat de Verenigde Staten één van de grootste vijanden is van de taliban. Meer dan 2.000 Amerikaanse soldaten stierven de afgelopen 17 jaar tijdens het gevecht met de islamitische beweging. Nu de vredesgesprekken in Qatar met de VS in een stroomversnelling raken, voelen de taliban zich sterker dan ooit. Ze zijn ervan overtuigd dat zij de oorlog gaan winnen, wat ze daar ook voor moeten opofferen.

De reden waarom de Amerikaanse reporter toegang kreeg, was dan ook om te tonen dat ze alles goed onder controle hebben. Ze kreeg welgeteld 36 uur de tijd en werd er goed in de gaten gehouden. Zo hield een districtleider van de buurt waar ze op bezoek was haar tegen omdat ze niet samen met de gouverneur buiten mocht lopen. Niet omdat ze een buitenlandse journaliste was, maar omdat ze een vrouw was.

De oorlog is nog niet voorbij want vorig jaar was er nog een recordaantal burgerslachtoffers. Zo’n 3.800 mensen lieten het leven door het oorlogsgeweld. Vrouwen vertellen dan ook dat armoede en de oorlog het leven daar zwaar maakt. Zij willen vrede.

De reportage die CNN kon maken geeft een unieke inkijk bij de taliban in het noorden van Afghanistan.