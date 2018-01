VIDEO: Amerikaanse priester krijgt staande ovatie nadat hij "seksueel incident" met tiener opbiecht kv

Predikant Andy Savage tijdens zijn biecht in de Highpoint Church in Memphis. Een predikant uit Tennessee heeft tijdens een misviering een "seksueel incident" met een middelbareschoolstudente opgebiecht. Zijn bekentenis en vraag om vergiffenis werden op luid applaus onthaald door de kerkgangers.

Andy Savage, een pastoor van de Highpoint Church, een megakerk in Memphis, biechtte zondag aan zijn parochianen op dat hij zich twintig jaar geleden schuldig maakte aan seksuele handelingen met een tiener.

“Als een hogeschoolstudent en medewerker van een kerk in Texas meer dan twintig jaar geleden, heb ik een spijtig seksueel incident gehad met een middelbareschoolstudente [die deel uitmaakte] van de kerk,” deelde hij mee. “Ik heb me verontschuldigd en om vergiffenis gevraagd bij haar, bij haar ouders, haar kerkgroep, de kerkmedewerkers en het kerkbestuur dat de congregatie op de hoogte bracht. Na overleg heb ik elke stap genomen om op een bijbelse manier te reageren,” aldus Savage. “Het spijt me en ik vraag nederig om jullie vergiffenis, ik hou heel veel van jullie allemaal,” ging hij verder. De vader van vijf kinderen zei dat hij vervolgens zijn ontslag nam uit het de kerk en terug naar Memphis verhuisde.

"Na overleg heb ik elke stap genomen om op een bijbelse manier te reageren." Andy Savage, pastoor van de Highpoint Church biecht op dat hij een studente aanrandde.

Savages woorden werden door de kerkgangers onthaald op gejuich en applaus.

Blogbericht

De biecht van de predikant kwam echter niet zomaar uit het niets. Vrijdag had zijn slachtoffer haar verhaal immers bekendgemaakt via de christelijke blog Watch Keep. Jules Woodson, die ten tijde van het incident zeventien was, voelde zich door de #MeToo-beweging gesterkt om met haar verhaal naar buiten te komen.

Volgens de vrouw randde Savage, toen een 22-jarige jeugddominee, haar aan toen hij haar van de kerk naar huis bracht. Woodrow schrijft op de blog dat Savage zijn wagen aan de kant zette, zijn broek losknoopte en haar vroeg om hem oraal te bevredigen. “Ik was bang en beschaamd, maar ik deed het. Ik herinner me dat ik dacht dat dit moest betekenen dat Andy van me hield. Hij vroeg me vervolgens om mijn hemd los te knopen. Dat deed ik. Hij begon me over mijn beha aan te raken en deed dan mijn beha omhoog en begon mijn borsten te betasten,” zo ging ze verder. Die avond verontschuldigde Savage zich nog en vroeg hij haar om het voorval geheim te houden en "mee te nemen in haar graf".

rv Jules Woodson en Andy Savage, meer dan twintig jaar geleden.

Zwijgplicht

Woodson beweert dat ze nadien een andere priester van de kerk op de hoogte bracht, maar die droeg haar op om te zwijgen: “In tranen vertelde ik hem dat ik te beschaamd was om mijn moeder te vertellen wat er gebeurd was. Hij zei dat ik me geen zorgen moest maken, dat ze ook met mijn moeder zouden spreken. Hij zei me dat ik aan niemand anders mocht vertellen wat er gebeurd was.” Het kerkbestuur ondernam echter pas iets nadat Woodson de leden van haar vrouwelijke kerkgroep vertelde over wat er die avond met Savage was gebeurd. Enkele weken na de klacht van Woodson verliet Savage de kerk.

Pad van genezing

Chris Conlee, de leidinggevende pastoor van de kerk waar Savage deel van uitmaakt, bad tijdens de viering voor zijn collega en Woodson. “Het bedroeft ons dat mevrouw Woodson niet hetzelfde pad van genezing bewandelt,” zei hij. "Dit is geen zaak van goed of fout," zo kondigde de bekentenis van Savage aan, "al is er zeker iets fouts aan."

In een recent interview met CBS zei Woodson dat ze destijds toegaf aan Savage omdat ze bang en geschokt was en niet besefte wat er gebeurde. Ze nam vorige maand via e-mail contact op met Savage over het voorval, maar hij reageerde pas na de publicatie van haar blogbericht. Hij verontschuldigde zich, maar “een verontschuldiging verandert niets aan het feit dat wat me overkwam tegen de wet en verkeerd was,” reageerde de vrouw aan CBS.

Volgens Woodson heeft het twintig jaar geduurd voor ze met haar verhaal naar buiten durfde te komen, omdat ze zich “door de kerk onder druk gezet voelde om te zwijgen”. “Het is heel moeilijk om je verhaal te vertellen,” zegt ze.