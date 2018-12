VIDEO. Amerikaanse politie werkt zwarte vrouw tegen de grond en probeert zoontje (1) weg te rukken kg

Bron: The New York Times, Politico 2 Een ophefmakende video uit de Verenigde Staten toont hoe minstens vier politieagenten een zwarte vrouw overmeesteren en hardhandig proberen haar zoontje van één jaar weg te nemen. Het gebeuren speelt zich af in een kantoor voor voedselbonnen, en de vrouw zou daarvoor al een discussie hebben gehad met de bewaking. Dat meldt The New York Times. Op Twitter lokt de video onthutste reacties uit.

De 23-jarige Jazmine Headley kreeg het afgelopen vrijdag aan de stok met de politie terwijl ze wachtte op voedselbonnen in Brooklyn, een wijk in de stad New York. De aanvaring werd gefilmd en later gedeeld op Facebook door één van de omstaanders.



Op de beelden is te zien hoe de vrouw op de vloer ligt terwijl ze haar kind tegen de borst gedrukt houdt. Minstens vier agenten omsingelen de vrouw, terwijl één vrouwelijke agent flink wat kracht gebruikt om het kind af te nemen. “Ze doen mijn zoon pijn! Ze doen mijn zoon pijn!” schreeuwt Headley. Eén van de agenten haalt later ook een knalgeel stroomstootwapen boven waarmee ze in het rond zwaait. Uiteindelijk wordt Headley overmeesterd en afgevoerd, terwijl de aanwezigen luid joelen.

“Altijd onbeleefd”

De vrouw zou eerder op de grond hebben gezeten in een hoek van de wachtkamer, omdat er geen stoelen meer vrij waren, vertelt de gebruiker die het filmpje uploadde op Facebook. Op dat moment had ze al twee uur op haar beurt gewacht. Even later zou er een bewaker naar haar toe zijn gekomen, waarna de twee een discussie hadden.



“Ze zijn altijd onbeleefd”, zei de Facebook-gebruiker aan The New York Times. “Ze denken dat mensen die arm zijn, niets hebben en je ze dus op eender welke manier kan behandelen.” De bewaker besloot om de politie te bellen. Wanneer de ordediensten arriveerden, probeerde Headley de situatie nog uit te leggen, maar werd ze onderbroken, volgens de Facebook-gebruiker.

Gevangenis

Uit een statement van de politie bleek later dat de bewaker beweerde dat de vrouw had geweigerd om te vertrekken. De politieagenten zouden Headley meermaals hebben gevraagd om het gebouw te verlaten, en werkten haar tegen de grond nadat ze nog eens weigerde. Ze werd daarna gearresteerd en zat op zondag nog steeds in de cel.



De politie spreekt over een “vervelende” situatie in het statement. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het voorval, waarin ook de organisatie van de voedselbonnenbedeling aan meewerkt.

Politiegeweld

Het is het zoveelste incident met politiegeweld tegen ongewapende burgers in de Verenigde Staten. “Dit is onacceptabel, afschuwelijk en hartverscheurend”, tweet Corey johnson, een lid van een stadsbestuur in New York. “Ik zou graag begrijpen wat er gebeurde en hoe deze agenten of de NYPD (het politiedepartement van New York, nvdr) dit rechtvaardigt.”

This is unacceptable, appalling and heart breaking.



I’d like to understand what transpired and how these officers or the NYPD justifies this.



It’s hard to watch this video. https://t.co/5TPN03fHU6 Corey Johnson(@ CoreyinNYC) link

“Dit is pijnlijk om te zien. En dit zou niet gebeuren bij een blanke moeder”, schrijft een andere gebruiker op Twitter. “Al die agenten moeten verantwoording afleggen. Er is geen excuus voor hun daden”, klinkt het ook.

This is painful to watch. And this would not happen to a white mother. Angela Fine(@ AngelaFine1) link

All of those officers MUST be held accountable. There's NO excuse for their actions. I pray she sues the hell out of the #NYPD & a clear message is sent, this MUST not ever happen to anyone again. This is a complete disgrace @NYPDONeill @BilldeBlasio @NYGovCuomo @NYCSpeakerCoJo I Am Roman-Joy(@ RomanJoySays) link

