VIDEO. Amerikaanse politie test zelf even helling met slee na telefoontje van bezorgde buren

13 januari 2019

De politie van Indiana, in de VS, heeft zelf even een ritje gemaakt op een slee om de veiligheid van een helling te testen. De agenten kregen een oproep binnen van bezorgde bewoners over kinderen die op een gevaarlijke helling aan het sleeën waren. De politie ging ter plaatste en stelde vast dat alles veilig was, maar de twee agenten konden natuurlijk niet vertrekken zonder zelf even wat plezier te maken.