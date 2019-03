VIDEO. Amerikaanse agenten beuken met geweld deur in om ongevaccineerd kindje met hoge koorts naar spoed te brengen ADN

28 maart 2019

16u45

Bron: ABC News, NBC News 1 Een schokkende video toont het moment waarop agenten zich met geweld toegang verschaffen tot een woning in de stad Chandler in Arizona. Ze beuken de deur in en stormen met getrokken wapens naar binnen. Niet om een zware crimineel uit het huis te sleuren, wél om een mogelijk doodziek kindje te redden nadat een dokter aan de alarmbel had getrokken. Het bleek om een pijnlijke vergissing te gaan, die de gemoederen hoog doet oplopen. Hoe ver mogen de autoriteiten gaan om een kind te beschermen?

Het incident dateert van eind vorige maand, nu zijn de beelden van de inval vrijgegeven. De ouders in kwestie hadden een dag eerder hun ongevaccineerd kleutertje van twee jaar oud met hoge koorts naar de dokter gebracht. Haar advies was duidelijk: recht naar de spoed. Maar dat hadden de ouders niet gedaan, ontdekte de arts. De dokter vreesde dat het kind meningitis had en rapporteerde de familie bij de kinderbescherming, die de politie inschakelde.

Geen medewerking

Die belde de vader op om te polsen of ze even mochten langskomen. De man weigerde. Toen politiemensen van het Chandler Police Department toch verhaal kwamen halen bij de woning van de familie, weigerde de vader opnieuw mee te werken. “Hij is oké, hij slaapt. Laat ons alstublieft met rust”, verklaarde hij geïrriteerd. De politie was allesbehalve gerustgesteld.



Niet veel later arriveerden agenten opnieuw aan de deur met een bevelschrift om het kind tijdelijk ter bewaring van de kinderbescherming te geven, “wegens mogelijk levensbedreigende ziekte”. Toen de vader wederom weigerde zijn kind naar het ziekenhuis te brengen, werden de grote middelen ingezet. Ook de twee andere kinderen van het koppel, meisjes van 4 en 6 jaar oud, werden bij de dramatische inval weggehaald. Ze werden allemaal naar het ziekenhuis gebracht.

Infectie

Het bleek een zwaar overdreven actie. Het jongetje had namelijk helemaal geen hersenvliesontsteking, maar een infectie aan de bovenste luchtwegen. Het knaapje was ook al aan de beterhand. Niet lang nadat de ouders met hun kind naar de dokter waren gegaan, was de koorts beginnen zakken. En dus hadden moeder en vader het ziekenhuisplan van tafel geveegd.

Het korps verdedigt in een politierapport de actie, omdat er “direct gevaar” voor het kind was, en de ouders alle medewerking hadden geweigerd. Intussen is duidelijk dat de ouders niet vervolgd worden, maar hun drie kinderen hebben ze nog altijd niet terug. De koters worden opgevangen door hun grootouders, die de tijdelijke voogdij van de kinderbescherming intussen mochten overnemen.

“Aanvaardbaar geweld”

De verwijdering van het zieke kind paste volgens de kinderbescherming en de politie binnen een staatswet uit 2017. Die werd vorig jaar nog aangepast, specifiek om autoriteiten de mogelijkheid te geven “aanvaardbaar geweld” te gebruiken bij het wegnemen van een kind dat in gevaar is.

We moeten heroverwegen tot welk level we kunnen gaan om ervoor te zorgen dat een kind veilig is Lokaal parlementslid Kelly Townsend

Lokaal parlementslid Kelly Townsend, die een grote rol speelde bij het erdoor krijgen van de wet, had duidelijk niet aan scenario’s als dit gedacht. Ze spreekt van “een schande voor Arizona” en een “gerechtelijke dwaling”. “We moeten heroverwegen waar we de lijn trekken als het gaat over discussies tussen dokters en ouders en tot welk level we kunnen gaan om ervoor te zorgen dat een kind veilig is.”

Fout

“Wie heeft dan de verantwoordelijkheid over een kind?”, vraagt ze zich hardop af. “Het lijkt erop dat we die nu geven aan de dokter, die een foute diagnose stelde. De ouder verliest plots alle zeggenschap en riskeert een SWAT-team over de vloer te krijgen dat zijn kinderen meeneemt. Ik roep de kinderbescherming op om de ongetwijfeld getraumatiseerde kinderen onmiddellijk weer naar de ouders te brengen. We moeten toegeven dat er hier een fout is gemaakt.”

“Zulk excessief geweld mag de politie houden voor gewelddadige misdadigers, en niet voor in een huis gevuld met jonge, slapende kinderen”, voegt de advocaat van de ouders toe.