VIDEO. Amerikaans Huis van Afgevaardigden stemt voor beëindiging shutdown, maar einde nog niet in zicht Redactie

04 januari 2019

07u13

Bron: VTM Nieuws 0

Het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten, waar de Democraten intussen in de meerderheid zijn, heeft vandaag twee maatregelen goedgekeurd om uit de budgettaire impasse te raken die een deel van de Amerikaanse overheid verlamt. Toch betekent dat nog niet dat de shutdown voorbij is.