VIDEO. Amerikaan zit urenlang vast in drijfzand voor rangers hem vinden, en dan moet hij nog een zware sneeuwstorm trotseren ook

Reddingsactie van twee dagen lang in nationaal park VS ADN

21 februari 2019

12u51

Bron: CNN, ABC News 1 Pech, pech en nog eens pech. Een Amerikaan heeft er ettelijke bange uren opzitten nadat hij tijdens een wandeltocht in het Zion National Park in Utah met zijn been vast kwam te zitten in drijfzand. De reddingsactie duurde uiteindelijk twee dagen.

Ryan Osmun (34) was zaterdag samen met zijn vriendin Jessika McNeill aan een fikse trektocht begonnen, toen het tegen de middag mis ging. Zand veranderde plots in modder en voor Ryan het goed en wel besefte, zakte zijn rechterbeen weg. Geen modder, maar drijfzand. De dertiger kwam vast te zitten tot boven de knie. En niet zomaar vast. Muurvast. Onmogelijk om daar op eigen houtje uit te geraken. Maar ook met de hulp van Jessika lukte het niet. Tot overmaat van ramp was er op die plaats in het nationaal park geen gsm-bereik.

Signaal

Er zat niets anders op voor Jessika om haar lief achter te laten met wat spullen en warme kleren en de tocht terug te zetten, in de hoop onderweg ergens 911 te kunnen bellen. Pas drie uur later had ze eindelijk signaal beet en slaagde ze erin de hulpdiensten te alarmeren. Een reddingsteam van het park zette een zoekactie op om het duo te vinden. Niet veel later troffen ze de bange jonge vrouw aan, die onderkoelingsverschijnselen vertoonde. Vele uren later vonden de rangers ook Ryan in het drijfzand. Uitgeput, onderkoeld en gewond.

De Amerikaan lag op dat moment al 10 uur in koud water. En ook al waren zijn redders bij hem, de zware beproeving stopte daar niet. Nog eens verschillende uren zwoegen volgden, tot zijn been dan eindelijk los kwam. Het gehavende been van Ryan werd meteen opgewarmd en verzorgd.

Sneeuw

Maar nog was de reddingsmissie niet over. Nog lang niet. Want toen kwam een zware winterstorm opzetten. Een storm die een sneeuwlaag van liefst 10 centimeter, gure wind en ijskoude temperaturen met zich mee bracht. De tocht naar veiligere oorden in die omstandigheden aanvatten, zou te riskant zijn. En dus bracht Ryan samen met zijn redders noodgedwongen de nacht door naast die verrekte poel met drijfzand waar hij uren eerder was in gesukkeld.

De volgende ochtend ging een helikopter de lucht in om de groep te zoeken. Maar helaas, alweer pech. Door de sneeuwstorm die nog steeds over het gebied raasde, kampten de redders vanuit de helikopter met een barslecht zicht. Ze konden het slachtoffer en de rangers niet lokaliseren.

Hoop

Toen tegen de middag de hemel toch weer wat opklaarde, zagen ze daar beneden wat ze zochten. Ze wonnen de strijd tegen de sterke wind en konden Ryan tegen de avond redden. De dertiger uit Arizona kon eindelijk naar het ziekenhuis gevoerd worden.

Zelf was hij toch heel even de hoop verloren. “Het was zo koud. Ik dacht echt dat ik mijn been zou verliezen”, vertelt Ryan aan ABC News. “Het was zo raar en emotioneel om hem achter te laten”, voegt Jessika toe. “Het was heel eng. Maar ik moest het doen, om hem te redden.”

“Mijn been wou echt geen millimeter bewegen”, aldus nog Ryan. “We probeerden eerst te graven, dan kwamen er stokken aan te pas en natuurlijk ook veel getrek. Niets lukte.” Toen het reddingsteam hem bereikte, vertelden ze hem dat hij geluk had dat hij nog leefde. “Ik zal eerlijk met je zijn, je zou eigenlijk dood of toch bewusteloos moeten zijn nu”, lieten de rangers verstaan. Het gaat nu naar omstandigheden goed met Ryan, hij zal normaal gezien volledig herstellen.