VIDEO. Al 89 doden in Indonesië door overstromingen, modderstromen en ontbossing

19 maart 2019

17u15

Bron: Al Jazeera, Storyful, Jakarta Post

89 doden, 160 gewonden en tientallen vermisten. Dat is de balans na hevige regenbuien in de oostelijke provincie Papua in Indonesië. Een tijdelijke balans, want reddingswerkers proberen nog steeds meer afgelegen gebieden in de bergen te bereiken.

Het is de zoveelste overstroming die het land moet verwerken, de modderstromen die de regenbuien in gang zetten zorgen voor een steeds grotere tol. De Indonesische overheidsinstanties klagen de ontbossing op grote schaal aan over het hele land, legaal en illegaal. De ontbossingen zorgen ervoor dat elk regenseizoen de impact op de bevolking en de infrastructuur groter en groter aan het worden is.