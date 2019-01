VIDEO. Agenten zakken door ijs in poging jongen eruit te redden DVDA

25 januari 2019

11u42 0

In het Amerikaanse Toledo (Ohio) zakten afgelopen vrijdag twee agenten door het ijs, tijdens een poging om een tiener uit het ijskoude water te halen. De jongen was zelf ook door het ijs gevallen. “We hoorden hem roepen en het klonk alsof hij dacht dat hij het niet zou overleven", vertelden de agenten achteraf. De eerste agent die de jongen wilde redden, zakte zelf door het ijs en ook een tweede agent belandde in het water. Uiteindelijk vormden ze met drie andere collega’s een ketting om de tiener uit het water te halen.