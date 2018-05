VIDEO: Agenten pakken vrouw hard aan op strand van New Jersey Daimy Van den Eede

30 mei 2018

09u08

Bron: VTM NIEUWS 1

Op amateurbeelden is te zien hoe twee Amerikaanse politieagenten een vrouw hardhandig aanpakken. Het incident gebeurde op het strand van New Jersey. De agenten slaan de vrouw in het gezicht en houden haar daarna in een wurggreep. Het is niet duidelijk waarom ze dat deden. Ze zijn ondertussen overgeplaatst naar een andere afdeling.