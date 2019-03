VIDEO. Agent slaat vrouw in het gezicht, familie eist sancties

Arnd Leroy

19 maart 2019

14u03

Bron: CNN 0

In het Amerikaanse Brookhaven (Philadelphia) is een agent in opspraak gekomen nadat hij een vrouw in het gezicht sloeg. De agent kwam tussen bij een rel die ontstond tijdens het vieren van Saint Patrick’s Day. De familie van de vrouw eist nu sancties.

Enkele jongeren probeerden binnen te dringen in een feestje, maar daar wilden de feestvierende mensen niets van weten. De politie moest tussen de betrokken partijen komen. Een van de agenten sloeg daarbij de 20-jarige Dominique Difiore in het gezicht. Een student die in de buurt was, kon het hele gebeuren filmen.

Volgens de politie zou de vrouw als eerste geslagen hebben. De familie van het slachtoffer wil nu dat de agent een sanctie krijgt. Er zijn momenteel nog geen maatregelen getroffen, maar er loopt wel al een onderzoek naar wat er precies gebeurde.