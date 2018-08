VIDEO. Agent redt bruid uit overstroming in VS DVDA KG

13 augustus 2018

10u51

Bron: VTM Nieuws 1 In New Jersey in de Verenigde Staten is een bruid op haar huwelijksdag door een agent uit een overstroming gered. Hij hielp haar via het dak uit haar wagen. Ook de bruidegom en enkele andere familieleden werden door de politie gered.

Het filmpje werd gisteren na de reddingsactie door de politie gedeeld. "Hun dag ging duidelijk niet zoals gepland, dus laten we ze nog feliciteren met hun huwelijk en hen het beste wensen voor een leven vol liefde en avontuur, vanaf nu", luidde de boodschap.

Nog in New Jersey werden dit weekend door onweersbuien en overstromingen heel wat auto's meegesleurd. Sommige wagens werden door een muur tegengehouden, anderen gingen volledig op in een rivier. Het ging onder andere om de auto's van een autogarage; de eigenaar zag er zeker twaalf wegdrijven.