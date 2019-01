VIDEO. Adembenemend: huis volledig met sneeuw bedekt

Redactie

20 januari 2019

17u08

Bron: Storyful 0

Op beelden die vanuit een helikopter werden gemaakt is te zien hoe een huis in de Oostenrijkse bergen volledig is bedekt met sneeuw. De regio heeft al enkele weken te kampen met hevige sneeuwval en lawines. Deze beelden werden enkele dagen geleden gemaakt in het Eisenerzer Reichenstein-gebergte.