VIDEO. Aanslag met drones op Venezolaanse president Maduro mislukt

Aanslag met drones op Venezolaanse president Maduro mislukt

05 augustus 2018

01u33

Bron: ANP, Belga 0 Tijdens een toespraak van de Venezolaanse president Nicolas Maduro in Caracas zijn zaterdagavond lokale tijd verschillende drones met explosieven ontploft. Volgens de Venezolaanse minister van Informatie Jorge Rodriguez ging het om een aanslag tegen de president. Zeven soldaten van de nationale garde raakten gewond. Maduro zelf bleef ongedeerd.

Op beelden is te zien hoe Maduro een toespraak geeft voor duizenden opgestelde militairen. Nadat plots een explosie weerklinkt, ontbreekt Maduro zijn speech. Na een korte stilte wordt hij omringd door bodyguards die zwarte, waarschijnlijk kogelwerende, schermen omhoog houden. De president wil nog even herbeginnen met zijn speech, maar wordt al snel weggeleid. Onder de aanwezige soldaten en toeschouwers ontstaat na de explosie zichtbare paniek.

De president sprak in het centrum van de hoofdstad een militaire parade toe over de staat van de economie, toen vlakbij explosies klonken. Op televisiebeelden is te zien hoe mensen naast hem op het podium, onder wie Maduro's vrouw Cilia Flores, schrikken en omhoog kijken. De camera draait vervolgens naar de parade, waar onder de honderden opgestelde soldaten paniek uitbreekt. Daarna werd de live-uitzending afgebroken.

Gasontploffing

Volgens drie brandweerlieden die tegen persbureau AP anoniem hun verhaal doen, ontplofte er een tank vol gas in een appartement . Zij weerspreken dus de officiële verklaring van de regering over een aanval met drones. Op foto's is te zien dat er rook uit het gebouw waar de tank stond, komt.

Diepe crisis

Wie achter de aanslag zit is niet bekend. Onder de voormalige buschauffeur Maduro is het olierijke Venezuela in een diepe economische crisis geraakt die gepaard gaat met een enorme schaarste aan goederen. Als gevolg daarvan is er een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen naar buurlanden. Vooral naar Colombia, maar ook naar de Nederlandse Antillen. Aruba, Bonaire en Curaçao zijn slechts door een stukje Caribische zee gescheiden van Venezuela.

In mei werd Maduro voor zes jaar herkozen in verkiezingen die volgens internationale waarnemers niet vrij en onafhankelijk zijn verlopen.

