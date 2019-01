VIDEO. A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, probeert veilig te landen tijdens hevige wind Redactie

09 januari 2019

10u05

Bron: Storyful

Op 29 november 2018 werden verschillende vliegtuigen omgeleid omdat het vanwege de wind te gevaarlijk was om te landen op de luchthaven van Birmingham in Engeland. Deze A380 van Emirates - het grootste passagierstoestel in de wereld - slaagde er wel in veilig te landen. Al ging dat aan de beelden te zien niet altijd even vlot.

De maker van de beelden heeft de video pas eergisteren op YouTube gezet.