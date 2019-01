VIDEO. 92-jarige waagt zich aan parachutesprong DVDA

31 januari 2019

De 92-jarige Elias waagde zich in Barranquilla, in het noorden van Colombia, aan een parachutesprong. De Spanjaard was in Colombia op vakantie met zijn kinderen. Het ideale moment om een parachutesprong te doen, dacht hij.