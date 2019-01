VIDEO. 9 klimaatactivisten opgepakt op schaatsbaan in New York Daimy Van den Eede

27 januari 2019

09u16

Bron: Storyful

In de Amerikaanse stad New York zijn gisteren negen klimaatactivisten opgepakt toen ze een ‘die-in’ hielden op de ijspiste aan het Rockefeller Center, in het centrum van de stad. Bij de ‘die-in’ gingen ze neerliggen op het ijs. Ze hingen ook een banner op een standbeeld. De politie liet weten dat de activisten niet gewelddadig waren, maar ze hen wel moesten oppakken voor veiligheidsredenen.