VIDEO. 7-jarig meisje aangereden en in de lucht gekatapulteerd

19 februari 2019

De bewakingsbeelden uit Santa Rosa, Californië, zien er dramatisch uit. De 7-jarige Hazel steekt de straat over en wordt aangereden door een zwarte auto. Het meisje vliegt door de lucht en belandt enkele meters verder op het asfalt. Als bij wonder heeft Hazel enkel wat lichte verwondingen. De politie onderzoekt de beelden, want de bestuurder reed na het ongeval gewoon door zonder een verklaring af te leggen.