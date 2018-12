VIDEO. 5 volwassenen en kind gered uit brandende zeilboot in Australië Familie wilde nieuwe jaar vieren op zee Daimy Van den Eede

26 december 2018

11u52

Bron: AP 1

Vijf volwassenen en een kind zijn op miraculeuze wijze gered uit hun brandende zeilboot in het westen van Australië. Ze wilden het nieuwe jaar inzetten op zee. De familie moest noodgedwongen in het water springen toen het begon te branden in de motorruimte van de boot. Het schip is volledig uitgebrand en naar de zeebodem gezonken.