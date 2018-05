Video: 4.500 paar schoenen voor elk slachtoffer Israëlisch-Palestijns conflict SDA

28 mei 2018

16u02

Bron: Kameraone 3

Op een plein in Brussel heeft een actiegroep zo'n 4.500 paar schoenen geplaatst, elk symboliserend voor een slachtoffer in het Israëlisch-Palestijns conflict. Bedoeling is om de Europese buitenlandministers onder druk te zetten om meer te doen aan de situatie in het Midden-Oosten.