VIDEO. 110 politie- en brandweerlui vechten tegen bosbranden op Corsica Redactie

24 februari 2019

14u31

Bron: VTM Nieuws 0

Gisterenavond zijn op verschillende plekken op het Franse eiland Corsica bosbranden uitgebroken. De hevige wind heeft het vuur afgelopen nacht nog meer aangewakkerd. De politie en brandweer proberen het vuur nog steeds onder controle te krijgen. Meer dan 600 hectaren grond is al in vlammen opgegaan in de buurt van Calenzana. De bosbranden woeden niet in de buurt van woonwijken. Er zijn nog geen meldingen van beschadigde huizen of gewonden.