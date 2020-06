Vicevoorzitter en derde rijkste man van Zuid-Korea niet vervolgd voor fraude kv

08 juni 2020

23u26

Bron: Belga 0 Lee Jae-Yong, vicevoorzitter van Samsung Electronics, moet niet naar de cel. Dat was nochtans gevraagd door het Zuid-Koreaanse parket. De man wordt verdacht van manipulatie van de beurskoers en boekhoudfraude bij een fusie-operatie.

Na een ondervraging die negen uur duurde, besliste een rechtbank in Seoul de eis van de procureur te verwerpen. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs om een arrestatie te rechtvaardigen, zo meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap.

De vraag van het parket maakt deel uit van een onderzoek naar een omstreden fusie van vijf jaar geleden. Naast Lee wil het gerecht ook nog twee andere directieleden, Choi Gee-Sung en Kim Jong-Joong, aanhouden. Ze zouden vrijdag al voor de rechter verschijnen.



De drie zouden in 2015 de beurskoers van chemiebedrijf Cheil Industries hebben opgeblazen in aanloop naar een fusie met Samsung C&T. Lee was met een belang van 23,2 procent de grootste aandeelhouder van Cheil Industries. Daarbij zou er ook geknoeid zijn met de boeken van een filiaal van Cheil Industries.



Lee is de op twee na rijkste man van Zuid-Korea. Hij is de oudste zoon van Samsung-voorzitter Lee Kun-hee en wordt dan ook beschouwd als zijn toekomstige opvolger.